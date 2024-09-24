بعد قفزة كبيرة.. سعر الجنيه الذهب يحقق مكاسب 360 جنيها خلال تعاملات اليوم

كتبت_دينا خالد:

قفز سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 28840 جنيها، مقابل 28480 جنيها، بنهاية تعاملات أمس، بارتفاع نحو 360 جنيها.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3605 جنيها للجرام، مقابل 3560 جنيها، بتعاملات أمس المسائية، بزيادة 45 جنيها.

ويحتوي الجنيه الذهب على 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه دون حساب مصنعيته.

وقفز سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2663 دولارا للأوقية، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال التعاملات، بارتفاع بنسبة 1.31%، محققا بذلك مستوى قياسي جديد، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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