قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالتعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال بالتعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 35 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2403 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3090 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3605 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4120 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 28840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وقفز سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2663 دولارا للأوقية، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال التعاملات، بارتفاع بنسبة 1.31%، محقققا بذلك مستوى قياسي جديد، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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