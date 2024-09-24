سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالتعاملات المسائية

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع نهاية التعاملات، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14نحو 2380 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 نحو 3060 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3570 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4080 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 28560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2634.32 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.21 %، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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