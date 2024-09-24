مستوى 32 ألف نقطة.. ما هي العوامل التي تؤهِب المؤشر الرئيسي للبورصة لقمة جديدة؟

كتبت-أمنية عاصم:

قال خبراء ومتعاملون في سوق المال تحدثوا لمصراوي، إنه مع اقتراب المؤشر الرئيسي للبورصة للوصول لمستوى 32 ألف نقطة، هناك عوامل تدعم تأهبه لهذا المستوى، وهي دخول سيولة مالية، واتخاذ قرار حاسم بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وقال محمد اسماعيل، مدير قسم التحليل الفني بشركة سيجما كابيتال، إننا نشهد نقطة مقاومة حاليا تتمثل عند مستوى 31700 نقطة مؤكدًا أن الوصول لها يؤهب اتجاه المؤشر نحو الصعود والوصول لمستوى 32 ألف نقطة.

وشهدت البورصة المصرية تجاوز مستوى 30 ألف نقطة وذلك خلال جلسة 22 أغسطس 2024 - لأول مرة منذ 6 أشهر - بالتحديد في جلسة 18 مارس 2024.

وأوضح اسماعيل، أن من أهم العوامل التي تدعم الصعود تتمثل في دخول سيولة مالية لدعم أداء البورصة بالإضافة إلى رؤية مستويات مقاومة معينة تشير إلى تأهب واتجاة المؤشر نحو الصعود.

وأشار اسماعيل، إلى أن نقطة الدعم الأول تتمثل عند مستوى 29800 نقطة ويليها نقطة دعم قوي عند مستوى 29300 نقطة، مؤكدًا أن وجود المؤشر الرئيسي أعلى مستويات الدعم يدل على إمكانية ظهور قوة شرائية تدعم مواصلة الصعود.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة جيوس مصر، إن تأهب المؤشر الرئيسي للبورصة وقدرته على الوصول لمستوى 32 ألف نقطة مرهونًا باتخاذ قرار حاسم بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي خلقت حالة من الترقب الحذر من قِبل المستثمرين

وتابع أن أن قرار التطبيق سيؤدي إلى حدوث عمليات جنى أرباح من قِبل بعض المستثمرين والتخارج، بينما اتخاذ قرار بإلغائها يساهم في تحرك قوي لحركة الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية سواء الأسهم القيادية أو أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأكد أن إلغاء الضريبة يساهم في اتجاه رؤوس الأموال إلى مزيد من التدفقات النقدية بالبورصة مدعومًا بثبات المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 30 ألف نقطة ونجاحه في الحفاظ على هذا المستوى.

وتوقع قدرة المؤشر الرئيسي على تجاوز مستوي 30 ألف نقطة خلال نهاية الربع الثالث من العام الجاري في حال إعلان بشكل حاسم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.