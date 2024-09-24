خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والدواجن واللحوم وارتفاع الذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت اسعار الدواجن، واللحوم، والبيض، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما ارتفع سعر الذهب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

نخفاض أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الثلاثاء ( موقع رسمي)

ارتفاع الجمبري وانخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض اللحوم والزيت وارتفاع المكرونة والفول اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الثلاثاء يرتفع في مصر بمنتصف التعاملات