من بينهم سيتي للتحاليل.. 5 شركات ببورصة النيل تستحوذ على 92.2% من قيم تداولات أمس

كتبت- أمنية عاصم:

استحوذت أسهم 5 شركات مدرجة في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة– بورصة النيل- حصة سوقية بلغت 92.2% من قيم التداول وجاء ذلك خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين.

وجاء سهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية في المركز الأول بقيمة تداولات بلغت 7.6 مليون جنيه بحصة سوقية وصلت لـ 47.5% وبحجم تداول بلغ 3.4 مليون ورقة مالية، واحتل المركز الثاني سهم شركة سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداولات وصلت إلى 4.1 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 25.7% وحجم تداولات بلغ 9.2 مليون ورقة مالية منفذة.

وتأتي سهم شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري في المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 1.49 مليون جنيه وبحصة سوقية 9.3% وبحجم تداولات وصلت لـ 1.3 مليون ورقة مالية منفذة.

وفي المركز الرابع سهم شركة فرتيكا للصناعة والتجارة بقيمة تداولات بلغت 1.03 مليون جنيه وبحصة سوقية 6.4% وبحجم تداولات وصلت لـ 965 ألف ورقة مالية منفذة.

واحتلت سهم شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية في المركز الخامس بقيمة تداولات بلغت 523 ألف جنيه وبحصة سوقية 3.3% وبحجم تداولات وصلت لـ 2.47 مليون ورقة مالية منفذة.