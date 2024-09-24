إعلان

BBC

من بينهم سيتي للتحاليل.. 5 شركات ببورصة النيل تستحوذ على 92.2% من قيم تداولات أمس

12:59 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بورصة النيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

استحوذت أسهم 5 شركات مدرجة في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة– بورصة النيل- حصة سوقية بلغت 92.2% من قيم التداول وجاء ذلك خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين.
وجاء سهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية في المركز الأول بقيمة تداولات بلغت 7.6 مليون جنيه بحصة سوقية وصلت لـ 47.5% وبحجم تداول بلغ 3.4 مليون ورقة مالية، واحتل المركز الثاني سهم شركة سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداولات وصلت إلى 4.1 مليون جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 25.7% وحجم تداولات بلغ 9.2 مليون ورقة مالية منفذة.

وتأتي سهم شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري في المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 1.49 مليون جنيه وبحصة سوقية 9.3% وبحجم تداولات وصلت لـ 1.3 مليون ورقة مالية منفذة.

وفي المركز الرابع سهم شركة فرتيكا للصناعة والتجارة بقيمة تداولات بلغت 1.03 مليون جنيه وبحصة سوقية 6.4% وبحجم تداولات وصلت لـ 965 ألف ورقة مالية منفذة.
واحتلت سهم شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية في المركز الخامس بقيمة تداولات بلغت 523 ألف جنيه وبحصة سوقية 3.3% وبحجم تداولات وصلت لـ 2.47 مليون ورقة مالية منفذة.

بورصة النيل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتي للتحاليل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم الثلاثاء يرتفع في مصر بمنتصف التعاملات

إعلان

إعلان

أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة
مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- تحقيق استقصائي