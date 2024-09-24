"سيتي" للتحاليل تستحوذ على معامل "حساب" للتحاليل بـ 298 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سيتى للتحاليل الطبية عن الموافقة بالإجماع على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة معامل حساب للتحاليل الطبية المعدة، من المستشار المالي المستقل شركة ركويزا للاستشارات المالية والبالغ قيمتها 311.26 مليون جنيها طبقًا لهذة الدراسة والصادر عنها تقرير من مراقب حسابات الشركة.

ووفق للإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم، تم الموافقة على إتمام صفقة الشراء بقيمة 298 مليون جنيه على أن يتم السداد نقدًا.

وتابع الإفصاح، أن السداد نقدًا طبقًا الآتي 14 مليون يتم سدادها مع توقيع مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ خلال هذا الأسبوع، ويتم سداد 284 مليون جنيه بعد إتمام زيادة رأس المال المرتقبة للشركة طبقًا للخطة المستقبلية للشركة.