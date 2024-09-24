كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-9-2024، مع بداية التعاملات الصباحية بعد ارتفاعه أمس خلال التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس الإثنين، ارتفع وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية، آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4069 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3560 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3051 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2373 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1695 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 126533 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28480 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2622.36 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال التعاملات المسائية ، بنسبة 0.02% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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