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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 23 سبتمبر

03:17 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4051 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4087 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة الببع للمستهلك يصل إلى نحو 3576 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3065 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28608 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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