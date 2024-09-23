وضع حجر أساس المرحلة الثانية لمصنع "هاير" لإنتاج الثلاجات والفريزر

كتبت_دينا خالد:

وضعت شركة هاير، اليوم الاثنين حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع مجمع هاير الصديق للبيئة في مصر بمدينة العاشر من رمضان وتلك المرحلة خاصة بتصنيع الثلاجات والفريزر.

ويقع المجمع على مساحة 200 ألف متر مربع ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة.

جاء ذلك بحضور، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجموعة من القيادات التنفيذية لشركة هاير.

ويُعد المشروع خطوة مهمة لتلبية احتياجات السوق المحلية المصرية وخلق فرص عمل لحوالي 1000 موظف من أفضل الكوادر المؤهلة بسلاسل التوريد بل أنه أيضاً فرصة لنقل الخبرات العالمية للسوق المحلية والمساهمة بفاعلية فى دعم وتعزيز توطين الصناعة وتحفيز عمليات التصدير.

وشهدت إيرادات هاير سمارت هوم في مصر زيادة بنسبة 195%، حيث ارتفعت مبيعات مكيفات الهواء بنسبة 325%، وزادت مبيعات سلسلة مكيفات الهواء المتميزة بنسبة 122%.

وحققت إيرادات هاير سمارت في النصف الأول من هذا العام نمواً مضاعفاً في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا لتستمر في قيادة الصناعة في هذه الأسواق.

وسيساهم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع مجمع هاير الصديق للبيئة في مصر في تحسين فئات الإنتاج في المجمع، فبعد دخول المرحلة الثانية في الإنتاج، سيلعب هذا المشروع دوراً محورياً في التوسع بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تحسين نظم سلاسل التوريد العالمية لشركة هاير،فضلا عن تسريع بناء العلامة التجارية للشركة على مستوى العالم لتقود الصناعة في الأسواق العالمية.

وحرصت الشركة منذ بداية العام الحالي على زيادة استثماراتها باستمرار في سلاسل الإمداد والتوريد ونمو حجم التصدير للدول الخارجية.

وبدأت خطة الشركة بافتتاح مجمع هاير الصديق للبيئة الذكي في مصر في مايو ثم الاستحواذ على سخانات المياه لشركة الكترولكس في جنوب أفريقيا في يوليو، وهو ما تبعه وضع حجر الأساس لمجمع هاير لتكييف الهواء في منطقة تشونبوري الصناعية في تايلاند في أغسطس.