من بينهم "عز لاب".. سيتي للتحاليل الطبية تخطط للاستحواذ على 5 شركات محلية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سيتى للتحاليل الطبية عن خطتها المستقبلية، وهى قيام الشركة باستحواذ بنسبة 100% على 5 شركات محلية.

وأوضحت سيتي لاب، في بيان أرسلته للبورصة اليوم الاثنين، أن هذة الشركات هم، معامل حساب بقيمة صفقة 280 مليون جنيه ومعامل كاير كلينكال بقيمة صفقة 59 مليون جنيه ومعامل تاون لاب بقيمة صفقة 50 مليون جنيه ومعامل عز لاب بقيمة 275 مليون جنيه والمعادي لاستحواذات المعامل بقيمة 386.7 مليون جنيه.

وأضاف الشركة، أن تلك القيم ليست نهائية وذلك لحين انتهاء المستشار المالي المستقل من أعداد القيمة العادلة لهذه الشركات.

وأشارت الشركة، إلى أنها تخطط لاقتناص فرص استثمارية بنسبة 50% على كيانات وشركات طبية داخل وخارج مصر تتمثل في 5 شركات هي شركة قمة المشرق – السعودية – بقيمة صفقة 1.31 مليون جنيه وشركة التشخيص المتميز السعودية بقيمة 194.9 مليون جنيه، وشركة Premium Diagnostics- LLC الإماراتية بقيمة صفقة 24.30 مليون جنيه، شركة العيادة بقيمة صفقة 8.50 مليون جنيه.

ووافق مجلس إدارة شركة سيتى للتحاليل الطبية بالإجماع على مقترح تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتغيير اسم الشركة من سيتي للتحاليل الطبية شركة مساهمة مؤسسة، إلى شركة بريميم هيلثكير جروب شركة مساهمة مؤسسة، وفقًا لأحكام القانون المصري، وذلك لحين العرض على الجمعية العامة الغير عادية للاعتماد.