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ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

11:51 ص الإثنين 23 سبتمبر 2024

اسعار السمك

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، بينما انخفض سعر كيلو الجمبري الصغير، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و 80 جنيها، بارتفاع جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 جنيها و 185 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 370 جنيها، بانخفاض 30 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و 140 جنيها.

أسعار السمك اليوم سوق العبور المأكولات البحرية
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