"بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" توقع اتفاقية مع "مدكور" بقيمة 400 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

وقعت شركة "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" التابعة لشركة بلتون القابضة اتفاقية تأجير تمويلي وتخصيم مع مجموعة شركات: مدكور" بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن هدفها من هذه الاتفاقية بيع وإعادة تأجير أصول وحدات إدارية لمجموعة مدكور في مشروع "زيزينيا" بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيم بقيمة 100 مليون جنيه، لتمويل احتياجات رأس المال العامل لمجموعة مدكور؛ وذلك لدعم نمو مشاريعها في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع البيان، أن هذه الاتفاقية تأتي دليلًا على التزام "بلتون" بدعم الشركات لتلبية احتياجاتهم للتوسع والنمو سواء على صعيد الدعم النقدي أو تقديم الاستشارات المستمرة.