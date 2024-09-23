أول تعليق رسمي من فودافون حول أزمة الرصيد

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة فودافون في توضيح رسمي حول شكاوى عدد من العملاء من اختفاء رصيد المكالمات الخاص بهم، إن سبب ظهور الأرصدة بشكل غير صحيح راجع إلى تحديثات صباح اليوم.

وتابعت الشركة "الشركات نفذت تحديثات تقنية على خطوط بعض العملاء لتحسين جودة الخدمات وقد أدى ذلك إلى ظهور غير صحيح للأرصدة لفترة قصيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، تحديداً الساعة الرابعة صباحاً، واستمر ذلك لأقل من ساعة".

وأكدت الشركة أنه تم الانتهاء من التحديثات بشكل كامل، وأرصدة العملاء الآن تظهر بشكل صحيح.

وأكدت فودافون أنها تعمل حالياً على تحديد العملاء المتأثرين، لتعويضهم بشكل مناسب بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكان عدد من عملاء فودافون شكو من مشكلة في إجراء مكالمات هاتفية من أجهزة الاتصالات الخاصة بهم؛ و فوجئوا برسائل صوتية من قبل الشركة تُفيد البعض منهم بنفاذ الرصيد الخاص بهم بخلاف الحقيقة، بحسب ما ذكروا على وسائل التواصل الاجتماعي.