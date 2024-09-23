إي أسواق والبريد للاستثمار يطلقان شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية

كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة إي أسواق مصر، التابعة لمجموعة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، وشركة البريد للاستثمار التابعة للبريد المصري، شركة "منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية" لتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة، والتي تستهدف سوق الأعمال في أفريقيا، لخلق آفاق جديدة للتعاون على الصعيد القاري والإقليمي ولتشجيع الاستثمار ودعم التدفقات الدولارية للداخل.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن الشركتين، تعمل "منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية" على إنشاء وتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية بما في ذلك التصميم والتطوير والتشغيل والإدارة والصيانة، وكذلك تسويق منصات وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وإنشاء قواعد البيانات، وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الدفع الإلكتروني، والتمويل وإقامة المعارض والمؤتمرات.

وتهدف المنصة إلى التغلب على التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الدول الأفريقية وتمكين مصر لتصبح بوابة التجارة الإلكترونية لمختلف دول أفريقيا، اعتماداً على موقعها الجغرافي المتميز، لتقديم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى صدارة مصر للدول الأفريقية في نمو قطاع التكنولوجيا، وهو أساس الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة لفتح الأسواق الإلكترونية وتحقيق النمو الشامل.

كما تتضمن استراتيجية منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة محليا وإقليميا، و العمل على تطوير المنظومة التكنولوجية والاستفادة من تطوير قوانين حماية المستهلك، بدعم من القوة التي يتمتع بها الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، وكذلك نشر الثقافة الرقمية إضافة إلى تطوير وتحديث منظومات الدفع الإلكترونية.

وأعلنت منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية عن تعيين فريق قيادي تنفيذي يتألف من رئيس مجلس إدارة تنفيذي شريف شاهين، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة السيد أحمد عابدين، الذين سيتولون قيادة الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة لديها الكثير مما تستطيع تقديمه لخدمة مختلف الدول الأفريقية بما في ذلك نقل الخبرات وتدريب الكوادر الأفريقية وتأهيلهم لاستخدام أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاعات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.