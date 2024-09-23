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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية التعاملات

10:30 ص الإثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية التعاملات، عند نفس مستواه خلال تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2367 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3043 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3550 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2621.3 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية التعاملات، بنسبة 0.02% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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