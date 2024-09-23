بشكل نهائي وطبيعي.. عودة شبكة فودافون بعد الانتهاء من التحديث

كتب- محمد فتحي:

عادت كافة خدمات شبكة فودافون للعمل بشكل طبيعي ونهائي، وذلك بعد انتهاء الشركة من إجراء تحديث مفاجئ في خدمات الإنترنت والمكالمات مما تسبب في عطل مفاجئ لبعض العملاء.

واشكتى البعض من مستحدمي شبكة فودافون في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بوجود عطل في الشبكة.

وتمكن بعض مستخدمي شبكة فودافون من إجراء بعض المكالمات والتأكد من وجود الرصيد والباقات كما هي.

كان محرر "مصراوي" تواصل قبل قليل، مع خدمة عملاء شركة فودافون، إذ أكد ممثل خدمة العملاء أن هذا العطل ناتج عن وجود بعض التحديثات في الخدمة، مما تسبب في عطل الشبكة لبعض عملاء الشركة.

وأكد ممثل خدمة فودافون خلال تواصل محرر "مصراوي" معه، أن التحديثات بدأت في تمام الساعة الثانية صباحًا، لافتا إلى أنه بحلول الساعة السابعة صباح اليوم الإثنين تعود كافة الأمور لطبيعتها بشكل نهائي، إذ يستطيع كافة العملاء إجراء المكالمات لأي شبكة بشكل طبيعي.

وردًا عن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن سحب الارصدة، نفى مسؤول خدمة العملاء لمحرر "مصراوي" هذه الشائعات، مؤكدًا أن كل ما يتم تردده حول ذلك الأمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأكد أنه يمكن لأي عميل من خلال الدخول على تطبيق "أنا فودافون" للتأكد من وجود الرصيد كما هو.

وأشار إلى أن فريق التنقية التابع لشركة فودافون يعمل في الوقت الحالي على تحديث الخدمة للانتهاء منها في أقرب وعودتها بشكل طبيعي لجميع العملاء في الموعد المشار إليه وهو السابعة صباح اليوم.