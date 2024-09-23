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بعد عطل شبكة فودافون.. مواطنون: رقم خدمة العملاء مرفوع مؤقتًا من الخدمة- صور

03:58 ص الإثنين 23 سبتمبر 2024
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كتب- محمد فتحي:

اشتكى عددًا كبيرًا من مستخدمي شبكة فودافون، قبل قليل، من وجود مشكلة في الاتصالات الصادرة من قبل العملاء، وسماع رسالة صوتية تفيد بنفاذ رصيدهم بالرغم من وجود الرصيد من قبل العملاء.

وفوجئ بعض العملاء بنفاذ الرصيد الخاص بالمكالمات الصادرة، إذ أكد البعض منهم في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل قليل، أن الرصيد الخاص بهم نفذ بالرغم من شحن رصيد جديد خلال الوقت الحالي.

وبادر العديد من العملاء اتصالات كثيرة لخدمة العملاء الخاصة بشركة فودافون، إذ أكد العملاء أن خدمة العملاء التي خصصتها الشركة لاستفسار العملاء عن أي معلومات خاصة بالشركة والاتصالات والرصيد مرفوعة مؤقتًا من الخدمة، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل.

وأكد بعض رواد مواقع التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن باقات الاتصالات الخاصة بهم انتهت بالرغم من وجود رصيد لتلك الباقات، مما تسبب في عدم تمكنهم من إجراءات مكالمات هاتفية وبعض الخدمات الأخرى، وفقا لما تم تداوله قبل قليل.

ولم تصدر شركة فودافون حتى الآن أي بيانات رسمية تكشف فيها أسباب العطل الذي تعرض له العملاء خلال الساعات الماضية.

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