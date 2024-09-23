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عفوا لقد نفذ رصيدك.. عٌطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون- صور

03:28 ص الإثنين 23 سبتمبر 2024
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كتب- محمد فتحي:

أفاد عددا من مستخدمي شبكة فودافون، أنهم واجهوا مشكلة في إجراء مكالمات هاتفية من أجهزة الاتصالات الخاصة بهم؛ و فوجئوا برسائل صوتية من قبل الشركة تُفيد البعض منهم بنفاذ الرصيد الخاص بهم بخلاف الحقيقة، بحسب ما ذكروا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد بعض رواد مواقع التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن باقات الاتصالات الخاصة بهم انتهت بالرغم من وجود رصيد لتلك الباقات، مما تسبب في عدم تمكنهم من إجراءات مكالمات هاتفية وبعض الخدمات الأخرى.

ولم تصدر شركة فودافون حتى الآن أي بيانات رسمية تكشف فيها أسباب العطل الذي تعرض له العملاء خلال الساعات الماضية.

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