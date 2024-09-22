عبر منصة مصر الرقمية.. إعلان نتائج الطرح السابع للأراضى الصناعية

كتبت_دينا خالد:

أعلنت وزارة الصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) اليوم الاحد، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة للأراضى الصناعية والتي تشمل 1114 قطعة أرض صناعية.

ويشمل الطرح 14 محافظة هم (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالي مساحة ٨ مليون 482 ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب الإنتهاء من فترة دراسة الطلبات.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم إخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.

ولمعرفة النتيجة برجاء الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي www.madein.eg

و اتباع الخطوات الأتية :

-إنشاء حساب باستخدام نفس البريد الإلكتروني المستخدم أثناء التقديم على الخريطة الاستثمارية.

-سيتم إرسال OTP لتأكيد البريد الإلكتروني

-ثم قم تسجيل الدخول على المنصة.

-اضغط على رابط معرفة نتيجة الخريطة الاستثمارية

-ادخل رقم الطلب RQ number و اضغط بحث

-سيتم ظهور النتيجة

جدير بالذكر ان المنصة قد قامت مسبقاً باخطار المستثمرين المتقدمين على الخريطة الاستثمارية برسائل نصية قصيرة (SMS) تحتوي على رقم الطلب RQ الخاص بهم وذلك في 11 من الشهر الجاري مع التنويه بزيارة موقع المنصة للاستعلام عن نتائج الطرح وقت صدورها.

وانطلقت المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من سبتمبر الجاري، والتي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين، ومنها:

خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية.

خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار.

خدمة المتابعة السنوية.