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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 22 سبتمبر

03:18 م الأحد 22 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4037 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4078 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3568 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3059 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28546 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية
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