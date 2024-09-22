مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة مع ختام تعاملات جلسة الأحد

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.33% عند مستوى 31038 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.89% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.63%.

سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 111.3 مليون جنيه وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 49.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 160.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 1.96% ؜عند مستوى 30937 نقطة، مع نهاية جلسة الخميس الماضي.