خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والأرز والسكر وارتفاع الذهب

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الأرز والمكرونة والسكر والجبن والحديد والأسمنت والبيض والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وسعر الذهب يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

11 جنيها لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار الأرز والمكرونة والسكر والجبن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

78 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأحد تنخفض في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)