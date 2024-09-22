سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

قفز سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، بنحو 15 جنيها، بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر قد تراجع بنحو 5 جنيهات خلال بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 2367 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3043 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 3550 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2621.8 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة الماضية، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.36%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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