"جهينه" تحصل على أعلى تقييم في شهادة سلامة الأغذية لاتحاد التجزئة البريطاني

كتبت- دينا خالد:

حصل مصنع جهينه للمبردات على أعلى تقييم بدرجة +AA لشهادة سلامة الأغذية من المعيار العالمي لاتحاد التجزئة البريطاني BRCGS.

وبحسب بيان للشركة اليوم، جاء هذا التقييم بعد إجراء مراجعة غير معلنة من قبل ممثلي الشركة العالمية وذلك للتأكد من تبني الشركة آليات جودة وسلامة الغذاء.

وقالت بسنت فؤاد، مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينه للصناعات الغذائية، إن حصول شركة جهينه على هذا التصنيف، يؤكد التزام الشركة العميق بتعزيز واستدامة جودة وسلامة منتجاتها بشكل مستمر.

وأضافت فؤاد، أن هذا التصنيف يعزز من قدرتنا على دخول الأسواق الخارجية بثقة وإثبات قدرتنا على المنافسة في السوق الدولي.

وأشارت فؤاد، إلى التزام الشركة بتطبيق أنظمة متقدمة في مجال الجودة وسلامة الغذاء لضمان توفير منتجات عالية الجودة وآمنة للمستهلكين.