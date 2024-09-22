إعلان

BBC

"جهينه" تحصل على أعلى تقييم في شهادة سلامة الأغذية لاتحاد التجزئة البريطاني

01:42 م الأحد 22 سبتمبر 2024

جهينه

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

حصل مصنع جهينه للمبردات على أعلى تقييم بدرجة +AA لشهادة سلامة الأغذية من المعيار العالمي لاتحاد التجزئة البريطاني BRCGS.

وبحسب بيان للشركة اليوم، جاء هذا التقييم بعد إجراء مراجعة غير معلنة من قبل ممثلي الشركة العالمية وذلك للتأكد من تبني الشركة آليات جودة وسلامة الغذاء.

وقالت بسنت فؤاد، مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينه للصناعات الغذائية، إن حصول شركة جهينه على هذا التصنيف، يؤكد التزام الشركة العميق بتعزيز واستدامة جودة وسلامة منتجاتها بشكل مستمر.

وأضافت فؤاد، أن هذا التصنيف يعزز من قدرتنا على دخول الأسواق الخارجية بثقة وإثبات قدرتنا على المنافسة في السوق الدولي.

وأشارت فؤاد، إلى التزام الشركة بتطبيق أنظمة متقدمة في مجال الجودة وسلامة الغذاء لضمان توفير منتجات عالية الجودة وآمنة للمستهلكين.

شركة جهينه شهادة سلامة الأغذية اتحاد التجزئة البريطاني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زيادة وتقليل حجم.. كيف تصرف أصحاب المطاعم بعد رفع إسطوانات الغاز؟

إعلان

إعلان

* طقس أول أيام الخريف.. أمطار على عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة
* محافظ أسوان لـ"مصراوي": الوضع في أسوان ليس وباء ومياه الشرب مطابقة للمواصفات