انخفاض أسعار الأرز والمكرونة والسكر والجبن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز، والفول، والسكر، والمكرونة، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر زيت عباد الشمس وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.57 جنيه، بتراجع 1.44 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 56.77 جنيه، بتراجع 4.24 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.81 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 93 جنيها، بزيادة 9 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 35.14 جنيه، بتراجع 3.45 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.26 جنيه، بتراجع 2.14 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.88 جنيه، بتراجع 1.31 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.22 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

لتر زيت الذرة: 105.76 جنيه، بتراجع 2.06 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.13 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.43 جنيه، بتراجع 1.51 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.88 جنيه، بزيادة 32 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 117.27 جنيه، بتراجع 1.9 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 248.95 جنيه، بتراجع 7.67 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.56 جنيه، بتراجع 2.05 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 94.98 جنيه، بزيادة 6.07 جنيه.