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78 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

12:07 م الأحد 22 سبتمبر 2024

اسعار السمك

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78 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت_دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و 78 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 جنيها و 185 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و 140 جنيها.

أسعار السمك اليوم أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور
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