كيما للصناعات الكيماوية ترد: هل لوثت مخلفاتها مياه الشرب بأسوان؟

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة الصناعات الكيمياوية المصرية (كيما)، إنها ليس لها علاقة تماما ونهائيا بالأحداث الجارية في أسوان والمتعلقة بتلوث مياه الشرب وحدوث بعض الإصابات.

وبحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة المصرية اليوم، أن الشركة تخضع للمتابعة الدورية من الجهات الرقابية على البيئة والصحة المهنية وتتبع البرامج اللازمة للمعالجات للصرف الصناعي، والذي يتم توجيهه إلى محطة العلاقي للصرف الصحي والتابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وتأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) عام 1959، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995، وهي شركة متخصصة في تصنيع وتوزيع المواد الكيماوية المتنوعة مع التركيز على إنتاج سماد يوريا، الأمونيا، نترات الأمونيوم النقية مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة، سماد نترات الأمونيوم السائل والصلب، سبيكة الفيروسيلكون.