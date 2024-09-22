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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

11:25 ص الأحد 22 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40000 جنيها، بتراجع 916.67 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41934.62 جنيه، بتراجع 302.05 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2807.69 جنيه، بتراجع 202.31 جنيه.

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