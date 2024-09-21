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رويترز: جونسون آند جونسون تعلن إفلاسها للحصول على تسوية بقيمة 10 مليارات دولار

09:24 م السبت 21 سبتمبر 2024

جونسون آند جونسون

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وكالات

تقدمت شركة تابعة لشركة جونسون آند جونسون بطلب لإشهار إفلاسها للمرة الثالثة في الوقت الذي تسعى فيه الشركة للتوصل إلى تسوية مقترحة بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، بحسب "رويترز".
وبحسب رويترز، تواجه شركة جونسون آند جونسون دعاوى قضائية من أكثر من 62 ألف مدعي زعموا أن بودرة الأطفال ومنتجات "التلك" الأخرى ملوثة بالأسبستوس وتسبب سرطان المبيض وغيره من أنواع السرطان.
ولوقف هذه الدعاوى القضائية، تقدمت شركة ريد ريفر تالك التابعة لشركة جونسون آند جونسون بطلب للحماية من الإفلاس في محكمة الإفلاس الفيدرالية في هيوستن.
وبحسب رويترز، نفت الشركة هذه الاتهامات وقالت إن منتجاتها آمنة.

جونسون آند جونسون إفلاس شركة جونسون
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