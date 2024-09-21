خطوات الحصول على كورس الأمن السيبراني أونلاين ومجانا

كتب- علاء حجاج

تعلم المهارات التكنولوجية أصبحت ضرورة ملحة، لاسيما في عصر الرقمنة، ويمكنك القيام بذلك من خلال دورات تدريبية مجانية معتمدة يقدمها خبراء في صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" التابع لوزارة الاتصالات.

ويتيح معهد "ITI" من خلال منصة "مهارة تك" الرقمية العديد من الكورسات التدريبية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات منها الأمن السيبراني والذي أصبح وظيفة هامة في عصر الرقمنة، وتزداد طلبات الشركات على تعيين متخصصين به وخاصة في الأسواق الخليجية ومصر.

وتتيح منصة "مهارة تك" أكاديمية لتعلم الأمن السيبراني لفئات عدة وتناسب مختلف المراحل السنية والتعليمية، وتنقسم الدورات التدريبية في الاكاديمية بحسب الشريحة التي ينتمي لها المتدرب، كالتالي:

الأطفال: تقدم الأكاديمية دورات تدريبية تناسب في الأمن السيبراني تناسب الأطفال من سن 10 سنوات وذلك من خلال مبادرة "سايبر مصر 360".

للمبتدئين: والتي تقدم دورات تدريبية تأسيسية لطلاب كلية هندسة اتصالات أو كلية حاسبات ومعلومات.

للمتخصصين: وفيها يتم تقديم دورات تدريبية للمتخصصين من مهندسي ومطوري التطبيقات والبرمجيات ما يساعدهم على تطوير برمجيات وتطبيقات أكثر أمانا.

للجميع: يتم من خلال هذه الدورات تقديم دورات تدريبية في أمن المعلومات لرفع الوعي الرقمي والأمني لدى المستخدمين وذلك ضمن مبادرة سايبر مصر 360.

مميزات منصة مهارة تك:

تمنحك شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات.

مسارات التدريب ومحتوى الدورات التدريبية مجانيا.

التعلم اونلاين دون الحاجة للحضور بالمعهد.

المحتوى مُقدم من نخبة من خبراء صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعتمدين من معهد ITI.

المحتوى التعليمي متاح باللغتين العربية والانجليزية.

طريقة التسجيل في أكاديمية الأمن السيبراني

الدخول لموقع مهارة تك.

الضغط على أيقونة "تسجيل اشتراك جديد" -

https://maharatech.gov.eg/mod/ page/view.php?id=14161

تسجيل البيانات والتي تشمل الاسم والبريد الالكتروني.

الحصول على رسالة عبر البريد الالكتروني لتفعيل الحساب.

تفعيل الحساب.

الدخول على قسم الاكاديميات واختيار أكاديمية الأمن السيبراني.

اختيار المسار الذي ترغب التسجيل فيه "أطفال - مبتدئين - متخصصين - للجميع".