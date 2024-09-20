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بعد وصوله لأعلى مستوى عالميا.. سعر الذهب في مصر يقفز بمنتصف التعاملات

01:58 م الجمعة 20 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 30 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2353 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3025 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3530 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4034 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 28240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2608 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.85%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:

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