الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا في السوق العالمي.. ويقفز محليا

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم الجمعة، بالسوق العالمي قفزة جديدة، ليحلق فوق حاجز 2610 دولارا للأوقية، قبل أن يعاود الهبوط ليتأرجح ما بين 2607، و2609 دولارا للأوقية.

وحافظ سعر الذهب على مستواه تحت مستوى له 2600 دولار للأوقية بالأمس، حيث أغلق أمس عند مستوى 2589 دولارا للأوقية.

وبحسب شعبة الذهب، قفز سعر الذهب في السوق المحلي إلى3530 جنيها للجرام عيار 21 بزيادة 40 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

وتتابع شعبة الذهب تطورات السوق العالمي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، مع توقعات باستمرار الخفض حتى نهاية العام بقيمة 50 نقطة أخرى على مراحل خلال اجتماعات الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من 2024، مما دفع أسعار الذهب لمزيد من الارتفاع في خلال الأيام الماضية.