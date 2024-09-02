مصر المقاصة تعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة بعد انتهاء فرز الأصوات

كتبت – أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن التشكيل الكامل لمجلس إدارة الشركةـ، وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد، لاختيار مجلس إدارة جديد للفترة من 2024 إلى 2027، وقد شهدت الجمعية حضور أعضاء الجمعية العامة بنسبة 81.27% حيث تم اختيار 8 أعضاء من بين 17 مرشحاً.

وتم اختيار أربعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن الأعضاء المساهمين بالشركة منهم اثنين من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، واثنين من الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ :

1- محمد فاروق مسعود عبد العال - الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفست وعضو حالي بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ممثلاً للشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية.

2- مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم فوزي - العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية ، والمرشح على مقعد عضو مجلس الإدارة لتمثيل الشركات العاملة في مجال السمسرة بالأوراق المالية.

3- محمد علي محمود ليحه - رئيس قطاع الخزانة والاستثمار ببنك القاهرة والمرشح لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ.

4- عمرو مصطفى على مصطفى - رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلي المصري والمرشح لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ.



وتم اختيار أربعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة من المستقلين على أن يكون أحدهم من الشركات المقيد أسهمها بالايداع المركزي، وهم:

1- علا موسى صميدة المندوه - عضو مجلس إدارة سابق بشركة أسطول للاستثمارات.

2- سالي رفعت السيد أحمد - وكيل محافظ البنك المركزي والعضوة الحالية بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

3- أشرف محمد بهي الدين عبد الحكيم - وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة الداخلية والعضو الحالي بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

4- إبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس والمرشح لعضوية مجلس الإدارة ممثلا للشركات المقيد أسهمها بالايداع المركزي.

وتابع البيان، أنه سيتم الإعلان عن أسماء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال الفترة المقبلة. ويأتي تشكيل هذا المجلس الجديد في إطار حرص الشركة على مواصلة مسيرتها نحو تحقيق مزيد من النجاحات والارتقاء بمنظومة السوق المالية المصري حيث أن صلاحيات مجلس الإدارة الحالي للشركة تنتهي يوم 14 سبتمبر الجاري.

ومجلس الإدارة الجديد تم اختياره وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الأوراق المالية.