أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و20 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 جنيهات و 6.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 6 و 9 جنيهات.

الكوسة بين 16 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 15 و19 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و32 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و32 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 11 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 و9 جنيهات.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.