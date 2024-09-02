أسعار النفط تواصل خسائرها وسط توقعات بارتفاع إمدادات "أوبك+"

كتب- أحمد والي:

واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم، الاثنين، مع تقييم المستثمرين لزيادة إنتاج "أوبك+" في أكتوبر المقبل مقابل انخفاض حاد في إنتاج ليبيا.

يأتي ذلك وسط ضعف الطلب على النفط في الصين، والولايات المتحدة، أكبر مستهلكي الخام في العالم.

ومع صباح اليوم، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتًا أو 0.7% إلى 76.36 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، 50 سنتًا أو 0.7% إلى 73.05 دولار للبرميل.

وتأتي الخسائر بعد انخفاض بنسبة 0.3% لخام برنت الأسبوع الماضي، وتراجع بنسبة 1.7% لخام غرب تكساس الوسيط.

جاء ذلك مع توقعات مصادر بأن تمضي منظمة البلاد المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، قُدماً في زيادة إنتاج النفط المقررة اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تزيد 8 دول أعضاء في "أوبك+"، إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر المقبل، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا مع استمرار إجراء تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.

وفي ليبيا، أمس الأحد، استأنفت شركة الخليج العربي للنفط الإنتاج بما يصل إلى 120 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات المحلية، في حين لا تزال الصادرات متوقفة - حسبما قال مهندسون - بعد أن تسبب خلاف بين فصائل مسلحة في إغلاق معظم حقول النفط في البلاد.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، تباطؤ استهلاك النفط في الولايات المتحدة لشهر يونيو إلى أدنى مستوياته الموسمية منذ جائحة "كوفيد-19" في عام 2020.