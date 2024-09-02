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بـ 41.6 مليار جنيه.. "بايونيرز" تتصدر قائمة قيم التداولات لشهر أغسطس

02:11 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

تصدرت شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، قائمة قيم التداولات عن شهر أغسطس 2024 لـ "السوق الرئيسي، وسوق بورصة النيل، وخارج المقصورة، وكذلك السندات والصفقات"، حسب بيانات منشورة على البورصة المصرية.

وسجلت شركة "بايونيرز"، لتداول الأوراق المالية، قيم تداولات بلغت 41.6 مليار جنيه وبحصة سوقية وصلت لـ 17.7%، وبحجم تداولات 3.21 مليار ورقة منفذة.

وجاءت شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بقيم تداولات بلغت 20.10 مليار جنيه، وبحصة سوقية تصل لـ 8.5%، بحجم تداولات يصل لـ 3.15 مليار ورقة منفذة.

واحتل المركز الثالث، شركة "ثاندر" لتداول الأوراق المالية بقيم تداولات بلغت 17.27 مليار جنيه، وبحصة سوقية تصل لـ 7.3%، وبحجم تداولات تصل لـ 5.21 مليار ورقة منفذة.

وحصلت شركة "إي إف جي هيرميس" الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، على المركز الرابع بقيم تداولات بلغت 16.24 مليار جنيه، وبحصة سوقية بلغت 6.9%، وبحجم تداولات تصل لـ 459.6 مليون ورقة منفذة.

وبلغت قيم التداولات لـ شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، 13.27 مليار جنيه، وبحصة سوقية بلغت 5.6%، وبحجم تداولات بلغ 1.67 مليار ورقة منفذة.

شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بورصة النيل البورصة المصرية
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