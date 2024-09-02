ارتفاع السمك البلطي اليوم الاثنين سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، بينما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و88 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و160 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و420 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 جنيها و100 جنيه.