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جوميا تتيح خدمة التقسيط مع شركة "فرصة" للتمويل

12:42 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

جوميا

تطبيق مصراوي

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كتب- علاء حجاج:

أعلنت اليوم جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في مصر عن شراكة استراتيجية مع تطبيق "فرصة" التابع لشركة درايف للتمويل إحدى شركات مجموعة غبور أوتو بهدف تقديم خيارات دفع مرنة وخدمات التقسيط للعملاء، مما يتيح لهم تجربة تسوق مريحة وميسرة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن شركة جوميا اليوم، تمكن هذه الاتفاقية "جوميا" من شراء مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والأزياء، ومنتجات الجمال، والسوبر ماركت وغيرها، والاستفادة من خدمات التقسيط الميسرة التي يقدمها تطبيق "فرصة"، حيث يمكنهم الشراء والسداد على دفعات.

قال عبداللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزام الشركة بتعزيز الشمول المالي وتوفير حلول دفع مبتكرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

قال أحمد اسامة العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل، إن هذه الاتفاقية تسهم في تخفيف العبء المالي على العملاء وأسرهم وتمنحهم العديد من المزايا المتنوعة.

جوميا خدمة التقسيط شركة فرصة
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