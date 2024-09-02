أرباح " كيما " تتراجع 94% خلال العام المالي 2023/ 2024

كتبت – أمنية عاصم :

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " عن تراجع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 94% لتسجل 70 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية، أن الشركة حققت إيرادات بلغت 6.5 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو مقابل 6.6 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاء ذلك وفقًا لنتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

وتراجع سعر سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " بنسبة 0.22% حاليًا ليسجل 9.10 جنيه مقابل 9.12 جنيه سعر الفتح.

وتأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) عام 1956. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في في تصنيع وتوزيع المواد الكيماوية المتنوعة مع التركيز على إنتاج سماد يوريا، الأمونيا، نترات الأمونيوم النقية مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة، سماد نترات الأمونيوم السائل والصلب، سبيكة الفيروسيلكون.