البورصة تعلن إعادة التداول لسهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"

كتبت – أمنية عاصم :

أعلنت البورصة المصرية إعادة تعامل تداول سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة وذلك بعد إيقاف تداول السهم؛ نظرًا للخبر المنشور تحت عنوان "طلعت مصطفى تتوقع تضاعف مواردها الدولارية وطرح ذراعها الفندقي".

ويذكر أن البورصة المصرية قامت بإيقاف تداول سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة في بداية تعاملات جلسة اليوم قبل الاستئناف التعامل عليه.

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية، أن مجموعة تتوقع مضاعفة مواردها الدولارية خلال الفترة القادمة لتصل إلى 856 مليون دولار في عام 2028 بدعم من صفقة الفنادق التاريخية.

وارتفع سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 1.47 % حاليًا ليسجل 60.80 جنيه مقابل 60 جنيه سعر الفتح.

وتابع البيان، أن الشركة تتوقع تلك الإيرادات على أساس توقعات السوق والأداء المستقبلي لقطاع الفنادق بعد توسعنا الأخير في قطاع الفنادق من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة ليجاسي للضيافة وضخ استثمارات في عمليات التجديد والإحلال لتلك الفنادق.

وتأسست شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة عام 2007. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2007. ومتخصصة في العمل بمجال التطوير العقاري حيث تقوم المجموعة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلي فوق المتوسطة وخاصة المجتمعات السكنية المغلقة (الكمبوند)، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في مشروعات الاستثمار السياحي.