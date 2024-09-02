إعلان

BBC

ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:30 ص الإثنين 02 سبتمبر 2024

أسعار البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

ارتفع متوسط أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 168.82 جنيه، بارتفاع 6.46 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 168.38 جنيه، بتراجع 98 قرشا.

أسعار كرتونة البيض كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض الابيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تراجع أسعار اللحوم والفول والجبن الرومي اليوم الاثنين (موقع رسمي)

إعلان

إعلان