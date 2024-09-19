وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع الرؤساء التنفيذيين لشركات "القابضة للسياحة والفنادق" عددا من المشروعات

كتبت- أمنية عاصم:

بحث محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين لشركات السياحة والفنادق والتجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق عدد من المشروعات الفندقية والسياحية.

وبحسب بيان مرسل من الوزارة اليوم، جاء ذلك بحضور المحاسب عمرو عطية العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء مع الشركات التابعة للوزارة.

وتناول شيمي، الموقف الحالي لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية، ومن بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان وإقامة فندق جديد برأس البر في دمياط، و الأعمال النهائية لتطوير فندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان، ومشروعات شركة الصوت والضوء واحدث عروضها بقلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية والتي سيتم إطلاقها قريبا، بالإضافة إلى موقف تطوير وتحسين الأداء والإدارة لفروع شركات التجارة الداخلية: عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية (بنزايون / هانو)، وصيدناوي وبيع المصنوعات المصرية.

وأكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ومتابعتها الدورية على أرض الواقع، واستغلال الأصول وحسن وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم العوائد، وتحقيق التشغيل الأمثل للطاقات المتاحة، وتعزيز تطبيقات الحوكمة والرقمنة والميكنة.

وأضاف الوزير أنه من الضروري الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم، والتوسع في الشراكات الجيدة مع القطاع الخاص، والاهتمام بعمليات التدريب للكوادر البشرية والتطوير المستمر والصيانة الدورية.