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اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية مع ختام آخر جلسات الأسبوع

03:21 م الخميس 19 سبتمبر 2024

حذف 7 شركات من مؤشر البورصة الرئيسي.. والنساجون وا

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كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.96% عند مستوى 30937 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 437.88 مليون جنيه وبينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 427.73 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 10.14 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.61% ؜عند مستوى 30342 نقطة، مع نهاية جلسة أمس الأربعاء.

المؤشر الرئيسي للبورصة اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات المستثمرين
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