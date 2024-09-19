تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 19 سبتمبر

كتبت– أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3971 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4016 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3514 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3012 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28112 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.