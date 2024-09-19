خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الأرز والدواجن وقفزة في سعر الذهب

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الأرز والدواجن والحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار البيض واللحوم مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقفز سعر الذهب 35 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم تأثرا بقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة 0.5%.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

بعد خفض أمريكا الفائدة.. قفزة في سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

تراجع الأرز وارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار البلطي والبوري .. أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

ارتفاع البطاطس وتراجع الخيار.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تنخفض بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)