بعد خفض أمريكا الفائدة.. قفزة في سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب 35 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وأرجع نادي نجيب ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم تأثرا بقرار الفيدرالي الأمريكي أمس بخفض سعر الفائدة على الدولار حيث أي تخفيض للفائدة يعزز من مكاسب الذهب عالميا ومحليا.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار أمس الأربعاء لأول مرة من 4 سنوات ليصل إلى 4.75% و5% بدلا من 5.25% و5.5%.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2.330 ألف جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2.996 ألف جنيه للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 3.495 ألف جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 بنحو 3.994 ألف جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27.960 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2.589 ألف دولارا اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 1.21%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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