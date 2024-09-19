تراجع الأرز وارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستويات أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمعلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، وفق بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.74 جنيه، بتراجع 3.15 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 47.98 جنيه، بتراجع 4.94 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.46 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 77.29 جنيه، بتراجع 5.43 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34 جنيها، بتراجع 3.31 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.03 جنيه، بتراجع 3.12 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61 جنيها، بتراجع 4.84 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.1 جنيه، بتراجع 32 قرشا.

لتر زيت الذرة: 94.18 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 389.63 جنيه، بارتفاع 4.77 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.69 جنيه، بتراجع 54 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.54 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.18 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 129.3 جنيه، بتراجع 3.07 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 255.54 جنيه، بتراجع 4.31 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.81 جنيه، بتراجع 95 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 95.76 جنيه، بارتفاع 3.1 جنيه.