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تراجع أسعار البلطي والبوري .. أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

12:17 م الخميس 19 سبتمبر 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار سمك البلطي والمكرونة السويسي والبوري، في حين ارتفع سعر الجمبري الصغير في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و 78 جنيها، بتراجع 12 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 جنيها و185 جنيه، بتراجع 15 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و 140 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

أسعار السمك اليوم تراجع أسعار البلطي والبوري سوق العبور لتجارة الجملة الأسماك والمأكولات البحرية
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