ارتفاع البطاطس وتراجع الخيار.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار البطاطس والكوسة والفلفل الرومي البلدي والملوخية وعنب كرمسن خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار البصل الأحمر والخيار البلدي في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 12 و22 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 12 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 5 و 10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و 8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيها، بارتفاع جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الملوخية بين 3 و8 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10 جنيهات و 15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي: يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح السعر بين 20 و 35 جنيها.

عنب كرمسن: بين 25 و40 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

مانجو بلدي: بين 16 و22 جنيها.

برتقال صيفي: بين 14 و18 جنيها، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي: بين 4 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.